Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:51

Деменко считает, что «Зениту» не нужен новый тренер вместо Семака

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о потенциальных новичках петербургского клуба.

«Нужен ли «Зениту» новый наставник? Вряд ли. «Зенит» выигрывает чемпионство. Как можно приглашать другого тренера, если он приводит клуб к трофеям? Команда может позволить себе любого футболиста, есть хороший состав. Я думаю, вряд ли будет смена тренера. Только если Семак не найдет общий язык с руководством. Такой вопрос может возникнуть. Если рассматривать со спортивной точки зрения, то тренер и менеджмент работают в тандеме, никаких проблем нет», — приводит слова Деменко «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу с 54-ю очками, за восемь туров до конца опережая ближайшего преследователя «Ростов» на девять баллов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/demenko-schitaet-chto-zenitu-ne-nuzhen-novyy-trener-vmesto-semaka-
Максим Деменко
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Он машина. Как Криштиану». Гвардиола поменял «Сити» ради Холанна, и это работает
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» ответил Карпину после слов о размере поля

Стало известно, как «Зенит» будет добираться до Ростова на матч РПЛ