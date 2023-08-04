Деменко считает «Краснодар» фаворитом матча против «Пари НН»

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко прокомментировал матч «Краснодара» против «Пари НН» в 3-м туре РПЛ.

«Краснодар» в любом случае выглядит фаворитом. Ну, если вдруг «Краснодар» подумает, что они уже заранее победители, то ничего хорошего из этого не выйдет. Послаблений быть никаких не должно, абсолютно. Дело в том, что у любой команды есть шанс выиграть. Если «Нижний» будет создавать моменты, то «Краснодару» будет очень неприятно", — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Встреча пройдет 4 августа на домашней арене «Краснодара». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.