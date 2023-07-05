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Деменко считает ошибкой сумму трансфера Бонгонда в «Спартак»

Руслан Минаев
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Ветеран «Спартака» Максим Деменко прокомментировал потенциальный трансфер вингера «Кадиса» Тео Бонгонда. Экс-спартаковец считает завышенной сумму сделки.

2 июля сообщалось, что красно-белые заплатят за 27-летнего конголезца бельгийского происхождения 10 миллионов евро.

«Это ошибка «Спартака» — выкидывать такие деньги. Можно искать немного других футболистов. Даже более интересных игроков можно найти за более выгодные условия», — цитирует Деменко «Евро Футбол».

Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду.

Контракт футболиста с испанской командой действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: Евро Футбол
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
2
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