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Сегодня, 16:08

Деменко: «Если Волкову будут доверят в «Зените», он может закрепиться в составе»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко оценил новичка сине-бело-голубых Сергея Волкова. Ранее футболист играл за команды «быков» на протяжении шести лет.

«Волков — разносторонний футболист, может сыграть справа, в опорной зоне, на другом фланге обороны. И с высокой физической кондицией. Если ему будут доверят в «Зените» и у него психология сработает в правильном направлении, он может закрепиться в составе. Большой объем работы проделывает, очень подвижный. Я считаю, хорошее приобретение для клуба», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о переходе Волкова из «Краснодара» 24 июня. 21-летний россиянин подписал контракт по схеме «4+1».

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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