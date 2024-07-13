Деменко: «Если Волкову будут доверят в «Зените», он может закрепиться в составе»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко оценил новичка сине-бело-голубых Сергея Волкова. Ранее футболист играл за команды «быков» на протяжении шести лет.

«Волков — разносторонний футболист, может сыграть справа, в опорной зоне, на другом фланге обороны. И с высокой физической кондицией. Если ему будут доверят в «Зените» и у него психология сработает в правильном направлении, он может закрепиться в составе. Большой объем работы проделывает, очень подвижный. Я считаю, хорошее приобретение для клуба», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о переходе Волкова из «Краснодара» 24 июня. 21-летний россиянин подписал контракт по схеме «4+1».