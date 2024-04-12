Деменко: «Зенит» в любом случае фаворит матча с «Краснодаром»

Бывший игрок «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча петербуржцев и краснодарцев в 24-м туре РПЛ.

— Игра в Питере станет контрольной для Мусаева и всего «Краснодара», — приводит слова Деменко Metaratings.ru. — Немаловажный фактор здесь — это первый забитый мяч. Фаворит этого матча в любом случае «Зенит», он более стабилен. Другое дело, что в матче с «Краснодаром» не будет Вендела. «Зенит» понимает, что «Краснодар» — очень интересная команда. Она заставила «Зенит» поработать в трансферное окно. В этом матче настраивать никого не нужно будет, мотивации достаточно. «Зениту», конечно, будет проще, ведь он пятикратный чемпион. Когда команда знает, в какой момент нужно собраться, она показывает немного другой футбол. Фаворит, конечно, «Зенит».

— А если «Краснодару» попробовать играть вторым номером?

— Думаю, это не лучшее решение. «Краснодар» вряд ли будет меняться. Понятно, что зависеть будет от «Зенита» и того, как они начнут игру. Если с первых минут начнётся агрессивный прессинг, то конечно, с первых минут придётся опускаться. Но и у «Краснодара» есть свои козыри, они очень хорошо убегают в контратаку. Мы видели, как из таких моментов «Пари НН» забивали. «Зенит» тоже прекрасно это понимает.

Игра состоится 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет на втором с 43 очками.