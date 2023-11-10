Деменко: «Сафонов сейчас не сильнее Кержакова»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об основных вратарях «быков» и «Зенита» в преддверии матча между командами в рамках 15-го тура РПЛ.

Ворота краснодарской команды защищает Матвей Сафонов. За клуб из Санкт-Петербурга на позиции голкипера играет Михаил Кержаков.

«Если говорить о вратарях, то думаю, что сейчас Сафонов не сильнее Кержакова. Да, Михаилу уже 36 лет, но это ничего не меняет именно на данном этапе. Оба вратаря примерно равны по своим навыкам прямо сейчас. У обоих бывают и удачные серии и ошибки», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

В текущем сезоне РПЛ 24-летний Сафонов принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 9 мячей. На счету 36-летнего Кержакова 8 пропущенных голов в 10 играх чемпионата России.