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Сегодня, 14:40

Деменко сравнил составы «Зенита» и «Краснодара»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Команды, которые набирают очки, естественно, имеют преимущество. Вот на сегодняшний день «Зенит» имеет лучший состав и лучшие трансферы, а «Краснодар» висит у него на пятках и до сих пор не проигрывал в чемпионате. А говорили, что там проблемы, мало приобретений... Потихоньку команда выбралась за счет характера, труда, но и замены лидерам у них на самом деле неплохие. На любой позиции есть футболист, который может заменить основного. Это очень важно», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

После девяти туров «Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Вторым идет «Краснодар», набравший 21 балл. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (21).

В 10-м туре РПЛ 28 сентября сине-бело-голубые и «быки» сыграют друг против друга. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Источник: Газета.Ru
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар

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