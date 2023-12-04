Деменко указал, как должен был реагировать судья на конфликт Абаскаля с Беришей

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказал мнение об инциденте с участием главного тренера спартаковцев Гильермо Абаскаля и полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ.

«Конечно, Абаскаль не сдержался. Но его действительно спровоцировал Бериша. На мой взгляд, удалить должны были обоих. Эмоции во время матча переполняют, но тренер обязан держать себя в руках. А Абаскаль не сумел. Думаю, он понимает, что поступил неправильно и должен был оставаться с командой. Но и наставника тоже можно понять. Я подобное вообще вижу первый раз», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.