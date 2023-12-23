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Сегодня, 11:59

Деменко уверен, что Абаскаль уйдет в отставку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко предположил, что после назначения португальца Томаша Амарала спортивным директором испанский главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль будет отправлен в отставку после окончания сезона.

«Абаскаль и так уже в опасном положении. В чемпионате России на сегодняшний день отрыв от лидера — восемь очков. «Краснодар» и «Зенит» в борьбе, и у них есть ресурсы. Имею в виду особенно «Зенит». И с таким положением «Спартак» ничего не добьется. И даже если Абаскаль сможет побороться за второе-третье место, что это сейчас дает? Практически ничего. Мы уже прекрасно понимаем, что Абаскаль дорабатывает до конца сезона, а уже на следующий от португальского спортивного директора придет новый тренер. У меня только такие мысли. Другого варианта здесь не существует», — приводит слова Деменко «Газеты.Ru».

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/23/21989425.shtml?updated
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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