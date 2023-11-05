Деменко уверен, что «Краснодар» не будет подстраиваться под «Зенит»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Думаю, что «Краснодар» прекрасно понимает всю важность предстоящего матча с «Зенитом» и то, насколько это опасный и амбициозный соперник. Бесспорно, это будет противостояние тура. Тем не менее я уверен, что «быки» не будут подстраиваться под соперника и выйдут с желанием навязать свою игру. У краснодарцев есть свои козыри для этого. Имею в виду быстрых фланговых футболистов, которые хорошо читают пространство. Если это по какой-то причине не будет получаться, они могут переориентироваться на действия из центральной зоны. На такие матчи не надо как-то дополнительно настраивать футболистов: они будут заряжены сами по себе и максимально готовы. Можно сказать, что тренеру даже немножечко проще в таких случаях», — приводит слова Деменко RT.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября. Начало — в 19:30 по мск.

«Краснодар» с 31 очком лидирует в чемпионате России-2023/24 после 14 туров. «Зенит» занимает 2-е место (29 очков).