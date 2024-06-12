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Сегодня, 12:05

Деменко уверен, что Смолов способен помочь «Краснодару» несмотря на возраст

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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий «Динамо» Федор Смолов подпишет контракт с «быками».

«Смолов в любом случае способен помочь команде. Да, ему стоит приготовиться к тому, что он не будет играть сразу и постоянно. В атаке у команды есть игроки, тот же Кордоба. С другой стороны, у него есть опыт. Тем более, ему не обязательно выходить на острие атаки, ведь он может играть и с краю нападения. Сейчас тяжело говорить о том, будет ли Федор основным или же игроком ротации. Можно судить по последним играм сезона, где он потерял место в основном составе. Но, так или иначе, все зависит от Федора: от его отношения и борьбы с конкуренцией. Я думаю, что Мусаев всем даст шанс показать себя. Но то, что Федор опытный и достаточно интересный игрок, это однозначно. Возраст тут не помеха», — сказал Деменко «СЭ».

В минувшем сезоне Смолов провел за бело-голубых 34 игры во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

Денис Сафронов

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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