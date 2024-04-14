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Сегодня, 21:49

Деменко: «Зенит» на 85 процентов уже чемпион. Я не вижу, кто сейчас способен его остановить»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко оценил победу сине-бело-голубых в матче 24-го тура РПЛ против «быков» (2:1).

«Я до матча говорил, что этот матч очень важен в чемпионской гонке. Да, еще матчей много, но тут важен психологический фактор. «Зенит» теперь будет чувствовать себя уверенно. Я думаю, что теперь питерцы уже не упустят преимущества своего. Я бы сказал, что процентов на 85 «Зенит» уже чемпион. Но еще все может быть. Потери очков все равно будут. Но у «Зенита» сильнейший состав, и я просто не вижу, кто сейчас способен его остановить. Так что он уже практически оформил чемпионство», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют таблицу чемпионата России. «Быки» (43) располагаются на второй позиции. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38).

 

 

Источник: Евро-Футбол.Ру
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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