Деменко выделил ключевой момент в матче «Спартака» и «Крыльев Советов»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о матче красно-белых с «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура РПЛ (3:0).

«И «Спартак», и «Крылья» хорошо готовились к этому матчу. Все хотели уйти на зимнюю паузу на мажорной ноте. Но москвичи показали хорошую достойную игру и заслуженно победили. Для «Крыльев» встреча сложилась крайне тяжело. Они уже к восьмой минуте проигрывали 0:2. После этого бороться было очень сложно. У самарцев была возможность отыграться. Если бы счет стал 2:1, то, возможно, все закончилось бы по-другому. Но когда во втором тайме «Спартак» забил третий гол, стало ясно, что москвичи победу не упустят», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 баллов и шестая позиция.