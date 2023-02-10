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Сегодня, 14:42

Деменко выразил уверенность, что Дзюба принесет пользу «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал переход экс-капитана сборной России Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Естественно, сам Артем хочет всем все доказать. Думаю, для него в феврале-марте будет много индивидуальной работы. По игровым качествам он, несомненно, игрок хорошего уровня и «Локомотиву» принесет много пользы. Единственное — чтобы он сейчас без травм прошел сборы и набрал форму. Очень важна мотивация Артема. Думаю, что он отнесется к этому очень серьезно, потому что прекрасно понимает: ему нужно сейчас проявить себя. Почему и клуб подписывает контракт до конца сезона — посмотреть на него. Для него это вызов, но он может принести пользу «Локомотиву», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

«Локомотив» подписал 34-летнего Дзюбу до конца текущего сезона. В новом клубе нападающий будет выступать под номером 7.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за турецкий «Адана Демирспор», который покинул 3 ноября 2022 года.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 матчах.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта. Матч 18-го тура чемпионата страны «Локомотив» проведет 4 марта на выезде против «Ростова».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/10/19710823.shtml?updated
Артем Дзюба
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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