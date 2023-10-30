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Сегодня, 08:33

Деменко: «Если «Зенит» сейчас не будет брать очки, «Краснодар» не даст ему шансов»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Максим Деменко оценил победу «Зенита» над «Ахматом» в матче 13-го тура РПЛ (2:1).

«По крайней мере сейчас команда более собранна, мы видим уже немного другой футбол, и сам Семак по-другому высказывается. Это при том, что «Ахмат» показал очень достойную игру против «Зенита», Ромащенко действительно создает хорошую команду. Главное, чтобы ему доверяло руководство», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Также он высказался о борьбе команд за первое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Мы увидели, где «Зенит» сталкивается с проблемами. Он понимает, что отстает, и если сейчас не будет брать очки, «Краснодар» не даст шансов. На сегодняшний день «Зенит» не лучше «Краснодара», а «Краснодар» не лучше «Зенита». Но петербуржцы могут позволить себе покупку любого футболиста в случае травмы или каких-то еще проблем, и Семак это прекрасно знает», — добавил специалист.

После 13 туров РПЛ «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. «Зенит» с 26 очками идет вторым.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/29/21601537.shtml?updated
Максим Деменко
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РПЛ
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ФК Зенит
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