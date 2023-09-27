Деменко: «Краснодар», по крайней мере, не теряет тех очков, которые теряют «Зенит» и «Спартак»"

Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Что касается «Краснодара», то он, по крайней мере, не теряет тех очков, которые теряют те же «Зенит» и «Спартак». Стабильно демонстрирует хороший футбол. Видим, что Ивич над оборонительными моментами поработал. Раньше «Краснодар» все-таки больше в атакующий футбол играл, сейчас мы видим рациональность», — цитируют «Известия» Деменко.

После 9 туров РПЛ лидирует «Краснодар» с 21 очков. В тройке — «Крылья Советов» (18 очков) и «Зенит» (17). Далее — «Спартак» (16) и «Динамо» (15) с «Локомотивом» (15).