Деменко: «Для РПЛ Дзюба еще пригодится»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Думаю, к Дзюбе есть интерес только от команд нижней части турнирной таблицы РПЛ. Наверное, в верхней части вряд ли к нему будет интерес. ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» — нет. Если только команды, которые поднялись в РПЛ. Но вопрос: захочет ли туда Дзюба? Я не сомневаюсь, что для РПЛ Дзюба бы ещё пригодился. Всё будет зависеть от его формы и подготовки», — сказал Деменко Legalbet.

35-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения контракта с московским «Локомотивом». В минувшем сезоне форвард провел 26 матчей за красно-зелёных во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.