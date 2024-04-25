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Сегодня, 20:20

Деменко о поражении «Зенита»: «Рубин» использовал свои моменты и великолепно сыграл в обороне»

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Бывший нападающий «Зенита» Максим Деменко прокомментировал поражение петербургского клуба от «Рубина» (0:2) в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

«Результат, конечно, удивил. Первый тайм ничего подобного не предвещал, «Зенит» контролировал игру и спокойно действовал, были моменты, пусть и не стопроцентные. А во втором тайме «Рубин» удивил по игре. Возможно, Рашид Рахимов им в какой-то момент сказал, что нечего бояться и надо играть. И в течение 15-20 минут мы видели совсем другую команду. «Рубин» использовал свои моменты и великолепно сыграл в обороне. А «Зенит» такого не ожидал. Наверное, из-за этого и проиграл», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ после 25 сыгранных туров является «Зенит», набравший 50 очков. «Краснодар» занимает второе место. Отставание «быков» от сине-бело-голубых составляет 1 очко.

Источник: «Газета.Ru»
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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