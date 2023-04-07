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Деменко: «Таким командам, как «Динамо», важно забивать первыми»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Максим Деменко высказался о проблемах красно-белых и «Динамо» в весенней части сезона.

«Мы посмотрели, как «Динамо» играло в Кубке с «Акроном». Зачастую таким командам, как «Динамо», очень важно забивать первыми. Мы видим, что «Спартак» тоже не может забить — хотя моменты имеют что «Динамо», что «Спартак». Другое дело, что реализации нет. Если команда выигрывает матч, есть положительные эмоции, они лучше тренируются. Но если есть проблема в реализации, то нет очков, начинаются сложности», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» располагается на 5-й позиции, имея в активе 35 очков.

8 апреля команды встретятся в рамках 22-го тура чемпионата России. Игра пройдет в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/07/20161003.shtml?updated
Максим Деменко
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