Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:55

Деменко: «Даже если «Краснодар» возьмет Кубок, то этот сезон не станет лучшим в истории клуба»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко заявил, что даже возможная победа краснодарской команды над ЦСКА в финальном матче FONBET Кубка России не сделает нынешний сезон лучшим в истории клуба.

«Если «Краснодар» возьмет первый трофей, можно ли этот сезон назвать лучшим в истории клуба? Наверно, нет. Все-таки лучший был, когда «Краснодар» играл в Лиге чемпионов. Но выигрыш кубка будет удовлетворительным результатом для руководства, ведь это будет первый трофей. Если «Краснодар» снова проиграет в финале, то это будет большой удар», — цитирует Деменко Legalbet.

«Краснодар» занял 6-е место в РПЛ по итогам сезона-2022/23. 11 июня «быки» сыграют с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-dazhe-esli-krasnodar-vozmyot-pervij-trofej-to/
Максим Деменко
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Краснодар
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FONBET Кубок России: финал ЦСКА — «Краснодар»
Назначены судьи на суперфинал Кубка России. «СЭ» узнал имена арбитров
Мартынович: «Хочется, чтобы у «Краснодара» наконец-то был первый трофей»
Семин: «Давно уже пора «Краснодару» что-то выиграть»
Чалов сомневается, что «Лужники» будут заполнены в финале Кубка России
Бабаев: «В этом сезоне сумма призового фонда Кубка России дошла до 2 миллиардов рублей»
Чалов поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России с «Краснодаром»
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Семак: «Спады у команды есть, но они краткосрочные»
Семак — об игре Малкома: «Он старается в каждой игре показывать свой максимум»
Камоцци надеется, что Малком останется в России на следующий сезон
Семак рассказал, какие позиции нужно усилить «Зениту» в летнее трансферное окно
Билялетдинов: «За сезон я смотрел штук десять игр «Ростова», и мне было скучно»
Семак — о матчах с московскими командами: «На всех соперников настраиваемся одинаково»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов: «Язык не повернется сказать, что иностранцы «Зенита» прогрессировали в прошедшем сезоне»

Семак — о сезоне: «Мы прибавили, все прошло очень хорошо»