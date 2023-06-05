Деменко: «Даже если «Краснодар» возьмет Кубок, то этот сезон не станет лучшим в истории клуба»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко заявил, что даже возможная победа краснодарской команды над ЦСКА в финальном матче FONBET Кубка России не сделает нынешний сезон лучшим в истории клуба.

«Если «Краснодар» возьмет первый трофей, можно ли этот сезон назвать лучшим в истории клуба? Наверно, нет. Все-таки лучший был, когда «Краснодар» играл в Лиге чемпионов. Но выигрыш кубка будет удовлетворительным результатом для руководства, ведь это будет первый трофей. Если «Краснодар» снова проиграет в финале, то это будет большой удар», — цитирует Деменко Legalbet.

«Краснодар» занял 6-е место в РПЛ по итогам сезона-2022/23. 11 июня «быки» сыграют с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.