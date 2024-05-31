Деменко: «Локомотив» мог расстаться с Дзюбой красивее»

Экс футболист «Зенита» Максим Деменко высказался об уходе нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Вроде бы написали «спасибо, Артем», я понимаю, что руководители делают ставку на других, но надо было как-то все-таки более аккуратно провести расставание. Человек отыграл полтора года за «Локомотив», многое доказал. Понятно, что у него и в «Зените» были проблемы в отношениях, но это в «Зените». «Локомотив» мог расстаться с Артемом красивее», — приводит слова Деменко Газета.ру.

Дзюба за полтора сезона в составе красно-зеленых провел 32 матча в РПЛ, отметившись в них 12 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.