Деменко заявил, что «Арсенал» в стыках ему понравился больше «Пари НН»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко поделился впечатлениями от стыковых матчей за право остаться в РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Пари НН».

«Мне понравилось, как «Арсенал» сыграл на выезде в Нижнем Новгороде, причем Александр Сторожук сказал, что у них была очень тяжелая дорога и он благодарен ребятам, что они отработали и бьются. В любом случае мне очень понравилось, как «Арсенал» сыграл против «Пари НН». В Нижнем Новгороде вообще какая-то чехарда творится после ухода Юрана. Видно, что в команде игроки, которые в РПЛ поиграли достаточно. Но... Это не тот «Пари НН», — приводит слова Деменко Газета.ру.

«Арсенал» победил «Пари НН» в первом матче на выезде со счетом 2:1, однако в домашней встрече уступил со счетом 0:2 и не сумел пробиться в РПЛ на следующий сезон.