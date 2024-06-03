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Сегодня, 09:16

Деменко заявил, что «Арсенал» в стыках ему понравился больше «Пари НН»

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Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко поделился впечатлениями от стыковых матчей за право остаться в РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Пари НН».

«Мне понравилось, как «Арсенал» сыграл на выезде в Нижнем Новгороде, причем Александр Сторожук сказал, что у них была очень тяжелая дорога и он благодарен ребятам, что они отработали и бьются. В любом случае мне очень понравилось, как «Арсенал» сыграл против «Пари НН». В Нижнем Новгороде вообще какая-то чехарда творится после ухода Юрана. Видно, что в команде игроки, которые в РПЛ поиграли достаточно. Но... Это не тот «Пари НН», — приводит слова Деменко Газета.ру.

«Арсенал» победил «Пари НН» в первом матче на выезде со счетом 2:1, однако в домашней встрече уступил со счетом 0:2 и не сумел пробиться в РПЛ на следующий сезон.

Источник: Газета.ру
Сергей Юран
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
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