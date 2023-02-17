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Сегодня, 17:49

Деменко заявил, что Баринову будет тяжело заменить Кузяева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко отреагировал на новость о том, что руководство петербургского клуба рассматривает замену Далера Кузяева на полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Можно ли назвать такую замену равноценной? Тяжело сказать, все-таки Кузяев такой моторный футболист, у него немножко другая позиция. Баринов все-таки больше в какой-то степени опорник, который больше подчищает, если брать по мобильности. Ну, все-таки тяжело сказать. Почему? Потому что вопрос в том, как зайти в команду в этой ситуации, так как Баринов игрок более оборонительного плана, поэтому здесь будет немножко другая позиция. Перерос ли Баринов «Локомотив»? Вы знаете, очень тяжело залезть в голову любому футболисту. С одной стороны, есть приглашение в Турцию. С другой стороны, такие условия, которые ему предлагает «Локомотив». Я не думаю, что Турция даст такие условия. Здесь выбирать футболисту что лучше для него. Ему уже много лет, и, может быть, он действительно хочет поменять команду, получить какие-то эмоции. Это один вопрос. Но то, что он футболист, который может играть на достаточно хорошем уровне — факт. Он может играть в роли центрального защитника и опорного полузащитника, как он это показывал и в сборной. Но это все зависит от футболиста. То есть перерасти и перейти в любой европейский клуб он может спокойно», — приводит слова Деменко «Спорт День за Днем».

Он также ответил на вопрос есть ли у Кузяева шанс попасть в европейский клуб в текущих условиях.

«Все возможно, никаких проблем нет. Тем более его очень много видели, ведут в какой-то степени, есть команды, которые заинтересованы в нем. Другое дело, как быстро он может адаптироваться, вот это уже другой вопрос. Ему однозначно будет тяжело, так как ему уже 30 лет. Поэтому, наверное, такой вариант сейчас и рассматривают. Он хочет именно поиграть в Европе и попробовать себя там», — добавил Деменко.

Контракт 30-летнего полузащитника с «Зенитом» истекает в конце июня 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/demenko-barinovu-budet-tyazhelo-zamenit-kuzyaeva
Далер Кузяев
Дмитрий Баринов
Максим Деменко
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