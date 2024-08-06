Деменко: «Честно, не ожидал, что «Спартак» сыграет так здорово»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко в комментарии для «СЭ» оценил игру красно-белых в матче 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

«Если честно, не ожидал, что «Спартак» сыграет так здорово. До матча я говорил, что хочу увидеть открытый футбол и будет много забитых мячей, но я не думал, что это будет со стороны только одной команды. Казалось, что после двух поражений «Крылья Советов» выйдут и будут противостоять сопернику, но не сложилось. Но, действительно, стоит отметить, что «Спартак» выглядел здорово вчера. Хотя трудно сказать: то ли самарцы сейчас настолько проблемные, то ли красно-белые действительно так хороши», — сказал Деменко «СЭ».

Бывший игрок красно-белых также поделился мнением об игре «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне.

«Нельзя сказать, что команда плохая, но с ней происходит что-то странное. В принципе подобное происходит не только с «Крыльями Советов», но и с другими командами. С тем же «Краснодаром». Но, возвращаясь к «Крыльям», я не вижу в них какого-то запала и эмоций в глазах. Команда кажется подавленной, и футболистов нужно как-то встряхнуть, потому что поражения их не злят, а лишь добивают», — добавил Деменко.

«Спартак» с 6 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).

(Денис Сафронов)