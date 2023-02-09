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Сегодня, 12:41

Деменко заявил, что футбол в России существует благодаря «Спартаку»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко отметил вклад красно-белого клуба в развитие футбола в России.

«Имя «Спартака» ассоциируется с футболом, оно дало толчок к развитию футбола в стране. Футбол, который мы знаем, в России существует во многом благодаря «Спартаку». У «Спартака» была игра, которая нравилась болельщикам, со спартаковскими стеночками, были и стиль, и титулы. Игрой «Спартака» восхищались. По совокупности и вкладу в футбол России «Спартак» впереди всех, если брать всю историю целиком. Потому что это имя», — приводит слова Деменко Legalbet.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-futbol-v-rossii-sushestvuet-blagodarya-spartaku/
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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