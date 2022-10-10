Деменко заявил, что «Краснодару» не хватало лидерства на поле в матче с «Ростовом»

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко оценил игру краснодарской команды в матче с «Ростовом» (2:3) в рамках 12-го тура РПЛ.

«Честно сказать даже не могу понять, как «Краснодар» умудрился проиграть эту игру. При счете 2:0 забивай третий гол и доводи матч до победы. Во втором тайме вообще команду было не узнать. Думаю, что Сторожук сказал ребятам в перерыве не обращать внимание на счет, а продолжить играл как будто счет в игре 0:0. Удаление Кайо сильно подвело команду. Его ошибка повлияла на результат матча. Думаю, «Краснодару» не хватает лидерства на поле. Именно над этим нужно и работать. Такие матчи отдавать нельзя. Как только команда может подняться вверх по турнирной таблице, каждый раз начинаются проблемы. Матч с «Ростовом» — психологический удар для «Краснодара». Посмотрим теперь, как команда отреагирует на это поражение», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

После 12 туров «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

В 13-м туре «Краснодар» сыграет дома против «Ахмата». Игра пройдет 15 октября, начало — в 16.30 мск.