Деменко заявил, что Слишкович остался в «Спартаке» из-за денег

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко предположил, что исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Владимир Слишкович остался в команде из-за денег.

«Думаю так: если он остается, значит, его все устраивает. В плане финансовой составляющей. «Спартак» сейчас платит неплохие деньги. Но его работа помощником будет зависеть от того, найдет ли он общий язык со Станковичем. Каждый тренер — профессионал, у которого есть свои помощники. В этом плане не думаю, что наличие Слишковича в команде будет для Станковича хорошим фактом. Но если найдут общий язык, то почему нет?» — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Слишкович временно возглавил «Спартак» в середине апреля, когда клуб уволил Гильермо Абаскаля. 16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича новым главным тренером клуба. Серб приступит к новой работе с сезона-2024/25, а Слишкович войдет в его штаб.