Деменко заявил, что стоит ожидать большого ажиотажа вокруг Агкацева на фоне проблем с вратарями в РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что со стороны ведущих клубов РПЛ этим летом будет большой интерес к вратарю «быков» Станиславу Агкацеву.

«Соглашусь с мнением, что сейчас во многих топ-клубах РПЛ есть проблемы на вратарской позиции. Думаю, что из-за этого в летнее трансферное окно будет большой ажиотаж вокруг второго голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева. У нас всегда была хорошая вратарская школа, что в Советском Союзе, что в России. Но сейчас из действительно топовых голкиперов у нас по сути есть только Игорь Акинфеев и Матвей Сафонов. Раньше такого не было. Только эти двое на данный момент держат марку качества», — цитирует Деменко Legalbet.

Агкацев является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду «быков» он дебютировал в 2021 году. В текущем сезоне 22-летний голкипер сыграл за «Краснодар» восемь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей.