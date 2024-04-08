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Сегодня, 21:15

Деменко заявил, что стоит ожидать большого ажиотажа вокруг Агкацева на фоне проблем с вратарями в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что со стороны ведущих клубов РПЛ этим летом будет большой интерес к вратарю «быков» Станиславу Агкацеву.

«Соглашусь с мнением, что сейчас во многих топ-клубах РПЛ есть проблемы на вратарской позиции. Думаю, что из-за этого в летнее трансферное окно будет большой ажиотаж вокруг второго голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева. У нас всегда была хорошая вратарская школа, что в Советском Союзе, что в России. Но сейчас из действительно топовых голкиперов у нас по сути есть только Игорь Акинфеев и Матвей Сафонов. Раньше такого не было. Только эти двое на данный момент держат марку качества», — цитирует Деменко Legalbet.

Агкацев является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду «быков» он дебютировал в 2021 году. В текущем сезоне 22-летний голкипер сыграл за «Краснодар» восемь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей.

Источник: Legalbet
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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