Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:39

Деменко заявил, что Тюкавину реально стать лучшим бомбардиром РПЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о гонке бомбардиров в РПЛ.

«Я бы хотел, чтобы российский игрок стал лучшим бомбардиром РПЛ. В последнее время Тюкавин забивает регулярно, а Кассьерра приостановился. Кордоба тоже притормозил вместе с «Краснодаром». Отставание сейчас составляет два мяча, поэтому Тюкавину реально стать лучшим. Впереди три тура, и это возможно.

Я бы не сказал, что у Кассьерры спад, бывают такие моменты. Может, он сейчас возьмет и будет забивать по два или три гола в одном матче. Поэтому бомбардирская гонка продолжается», — цитирует Деменко Legalbet.

В активе нападающего «Зенита» Матео Кассьерры 16 мячей в РПЛ. Форварды «Динамо» Константин Тюкавин и «Краснодара» Джон Кордоба отличились по 14 раз.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-tyukavinu-realno-stat-luchshim-bombardirom-rpl/
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Читайте также
Фигуристка Радионова беременна от футболиста Кучаева
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Гол на 16-й секунде, ВАР на стороне Екатеринбурга и спасение на последней минуте! Что случилось в матче «Урал» - «Балтика»
Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина
Пасынок главкома ВСУ Сырского принял участие в автопробеге в честь Дня Победы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Наумов считает, что у «Локомотива» есть «мизерные шансы» попасть в тройку: «Надо бороться!»

Семшов назвал причину неудачных матчей «Зенита» в текущем сезоне