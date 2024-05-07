Деменко заявил, что Тюкавину реально стать лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о гонке бомбардиров в РПЛ.

«Я бы хотел, чтобы российский игрок стал лучшим бомбардиром РПЛ. В последнее время Тюкавин забивает регулярно, а Кассьерра приостановился. Кордоба тоже притормозил вместе с «Краснодаром». Отставание сейчас составляет два мяча, поэтому Тюкавину реально стать лучшим. Впереди три тура, и это возможно.

Я бы не сказал, что у Кассьерры спад, бывают такие моменты. Может, он сейчас возьмет и будет забивать по два или три гола в одном матче. Поэтому бомбардирская гонка продолжается», — цитирует Деменко Legalbet.

В активе нападающего «Зенита» Матео Кассьерры 16 мячей в РПЛ. Форварды «Динамо» Константин Тюкавин и «Краснодара» Джон Кордоба отличились по 14 раз.