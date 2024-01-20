Деменко заявил, что у «Спартака» нет задачи выиграть Winline Зимний кубок РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, высказался о возможных задачах «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ.

«Думаю, в любом случае, идет подготовка. Это вопрос к Абаскалю — как он видит все эти моменты. Но вряд ли будет сверхзадача — выиграть Winline Зимний кубок РПЛ. Любой футболист, товарищеская игра или тренировочная, или турнир какой-то зимний, будет стараться максимально проявлять себя перед тренером, чтобы показать ему свои качества. Пока мы видим, что они только выходят из отпуска, и какую-то форму тяжело оценить», — приводит слова Деменко «Газеты.Ru».

Первый товарищеский матч в 2024 году «Спартак» проведет 3 февраля против клуба «Аль-Джазира». Затем команда примет участие в турнире Winline Зимний кубок РПЛ в Абу-Даби. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.