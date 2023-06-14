Деменко заявил, что «Зенит» мог бы использовать молодых игроков в медиалиге

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался о создании петербургским клубом команды для медиалиги.

«Честно могу сказать для меня это непонятно. Если мы говорит о поддержке футбола, развития игроков, то это супер. Допустим, в медиалигу зайдет команда, где играют молодые футболисты «Зенита», которые не могут выступать во второй или первой лигах, не попадают в состав. Потому что уровень в медиалиге, кто бы что не говорил, хороший, ребята там заканчивали академии. А если мы говорим просто о какой-то популяризации команды, то «Зенит» хочет просто еще больше раскручиваться. Если мы говорим о создании команды, где зенитовские ребята, которые в клубе не попадают в состав и они хотят развиваться, то хорошо. Если нет, то можно было взять эти же деньги и создать команду к каком-нибудь другом городе, где есть финансовые проблемы и там помогать мальчишкам выступать в высших лигах», — приводит «Спорт День за Днем» слова Деменко.

Во вторник, 13 июня, президент «Зенита» Александр Медведев заявил о решении создать одноименную медиакоманду.

В сезоне-2022/23 клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.