Деменко заявил о возможности перестройки в «Зените»

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко порассуждал на тему возможной перестройки состава сине-бело-голубых после окончания сезона-2024/25.

«Возможна ли перестройка состава «Зенита» в ближайшее время? По крайней мере, к этому все идет. Почему? Потому что те футболисты, которые сейчас играют, играют очень давно. Команда обновляется, но костяк все равно сохраняется. Плюс возраст. Все равно «Зениту» придется столкнуться с этой проблемой. Можно будет искать молодых, в том числе — российских ребят, где-то переплачивать какие-то деньги, потому что еще не известно, как дальше все это будет. Но думаю, что перестройка когда-то начнется», — сказал Деменко Vprognoze.ru.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах и по дополнительным показателям уступает «Краснодару».