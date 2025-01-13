Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:28

Деменко заявил о возможности перестройки в «Зените»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко порассуждал на тему возможной перестройки состава сине-бело-голубых после окончания сезона-2024/25.

«Возможна ли перестройка состава «Зенита» в ближайшее время? По крайней мере, к этому все идет. Почему? Потому что те футболисты, которые сейчас играют, играют очень давно. Команда обновляется, но костяк все равно сохраняется. Плюс возраст. Все равно «Зениту» придется столкнуться с этой проблемой. Можно будет искать молодых, в том числе — российских ребят, где-то переплачивать какие-то деньги, потому что еще не известно, как дальше все это будет. Но думаю, что перестройка когда-то начнется», — сказал Деменко Vprognoze.ru.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах и по дополнительным показателям уступает «Краснодару».

Источник: Vprognoze.ru
Максим Деменко
РПЛ
ФК Зенит
Читайте также
ИИ рассчитал шансы Даниила Медведева на выход в финал Australian Open-2025
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
ВС РФ сдержали танки ВСУ в Курской области с помощью дронов
Встреча с Промесом назначена, связи Станковича приведут в клуб звезду. Что происходит в «Спартаке»
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет
Сегодня
Вчера
Неделя