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Сегодня, 07:06

Бояринцев: «Вряд ли трансфер Соболева в «Зенит» состоится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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лавный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

«Сложно сказать перейдет ли Соболев в «Зенит». У петербуржцев есть хороший нападающий Сергеев. Вряд ли трансфер Соболева в «Зенит» состоится. Есть сомнения, что Александр захочет покинуть «Спартак», — цитирует «РБ Спорт» Бояринцева.

В сезоне-2023/24 Соболев провел за московскую команду 34 официальных матча в РПЛ и Кубке России, забив в них 10 мячей и отдав 9 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-vryad-li-transfer-soboleva-v-zenit-sostoitsya/
Александр Соболев
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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