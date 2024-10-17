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Сегодня, 06:21

Бояринцев: «Футбол — спорт номер один в России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев считает, что футбол является спортом номер один в России.

«Я думаю, интерес упал в связи с последними какими-то событиями.Тот же Fan ID мог повлиять. В Волгограде интерес не падает. В том году я в Саратове работал, там на стадионе 8-10 тысяч собиралось на ФНЛ. Может, в Премьер-лиге посещаемость и интерес упали. Мне кажется, в ФНЛ команды как собирали, так на том уровне и остались. Не знаю, что за статистика такая, но она очень плачевная. Тем не менее, я думаю, что футбол — спорт номер один в стране», — цитирует Legalbet Бояринцева.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому за последние годы в России упал интерес к футболу. 77 процентов россиян признались, что равнодушны к футболу.

Источник: Legalbet
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Ротор

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