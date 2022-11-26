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26 ноября, 14:34

Денис Бояринцев оценил назначение Курбана Бердыева в «Сочи»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев рассказал, что думает о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

— Сможет ли Бердыев повторить успех «Сочи» прошлого сезона, когда команда выиграла серебряные награды?
— Курбан Бекиевич будет прививать свое видение футбола. Мы знаем его команды. Подбор игроков у «Сочи» неплохой. Кого-то он знает, работал с Нобоа в «Рубине». Думаю, что вполне может добиться хорошего результата с «Сочи». Наверное, в тройку сложно будет попасть, много очков было потеряно в этой части чемпионата. Не сомневаюсь, что команда будет интересная при Бердыеве, — цитирует Бояринцева «Спорт День за Днем».

Бердыев ушел в отставку 24 ноября и заявил, что собирается вернуться в российский футбол.

Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером «Сочи». В таком случае Кириченко с большой долей вероятности войдет в его тренерский штаб.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/boyarintsev-pochemu-by-berdyevu-ne-priglasit-azmuna-v-sochi-

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