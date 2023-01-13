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Сегодня, 13:06

Бояринцев: «Отсутствие Промеса на сборах — шанс для Мелешина стать игроком основного состава»

Бояринцев отреагировал на информацию, что Промес не полетит на сборы «Спартака»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал новость о том, что Квинси Промес, Николай Рассказов и Миха Мевля не полетели на сборы со «Спартаком» в Дубай.

«Конечно, не очень хорошо, что Промес не поехал на сборы со «Спартаком». Он ключевой футболист основного состава. На данном этапе Квинси самый полезный игрок красно-белых. В любом случае Промес будет работать в Москве. Навряд ли «Спартак» растеряет какие-то связи за один месяц. Думаю, Квинси наберет хорошую физическую форму и в ближайших официальных матчах у красно-белых с ним все будет нормально. Игроки иногда травмы получают и после длительного времени удачно вливаются в коллектив. Ситуация с Промесом намного положительнее. Если он какие-то моменты пропустит, то быстро все наверстает. Теперь шанс есть у Мелешина завоевать место в основном составе. То, что расстаются с Рассказовым и Мевлей, это обычная рутина. Кто-то соответствует требованиям главного тренера, а кто-то нет. Если с ними расстались, значит «Спартак» ищет усиление на их позиции», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило 31-летнему футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

Первый сбор «Спартака» пройдет с 13 по 27 января в Дубае, а второй — с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

11 января СМИ сообщали, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-otsutstvie-promesa-na-sborah-e-to-shans-dlya-meleshina-stat-igrokom-osnovnogo-sostava/
Денис Бояринцев
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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