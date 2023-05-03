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Сегодня, 15:45

Бояринцев: «Локомотиву» нужно продлить Дзюбу. В следующем сезоне он может стать лучшим бомбардиром»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал корреспонденту «СЭ» игру нападающего Артема Дзюбы в чемпионате России после перехода в «Локомотив».

«Локомотив» с появлением Дзюбы однозначно преобразился. Дзюба вполне хорошо смотрится. Активен на поле, за счет координации и ловкости забивает такие мячи – как 10 лет назад! Он в хорошей форме. Я сразу говорил, если его возьмет какой-то клуб, который за что-то борется – не прогадает. «Локомотив» с ним набрал. Клубу нужно постараться продлить Дзюбу. В новом сезоне, мне кажется, Дзюба будет выглядеть еще мощнее. Он достаточно заводной парень. Сейчас он почувствовал силу – для него это очень важно. Думаю, он может стать лучшим бомбардиром в следующем сезоне – если будет стабильно играть как сейчас», - сказал Бояринцев «СЭ».

34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» зимой 2023 года. До этого он с ноября находился в статусе свободного агента. За железнодорожников футболист сыграл 10 матчей во всех турнирах, успел забить восемь мячей и отдать четыре ассиста.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2022/23.

Артем Дзюба
Денис Бояринцев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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