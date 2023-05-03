Бояринцев: «Локомотиву» нужно продлить Дзюбу. В следующем сезоне он может стать лучшим бомбардиром»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал корреспонденту «СЭ» игру нападающего Артема Дзюбы в чемпионате России после перехода в «Локомотив».

«Локомотив» с появлением Дзюбы однозначно преобразился. Дзюба вполне хорошо смотрится. Активен на поле, за счет координации и ловкости забивает такие мячи – как 10 лет назад! Он в хорошей форме. Я сразу говорил, если его возьмет какой-то клуб, который за что-то борется – не прогадает. «Локомотив» с ним набрал. Клубу нужно постараться продлить Дзюбу. В новом сезоне, мне кажется, Дзюба будет выглядеть еще мощнее. Он достаточно заводной парень. Сейчас он почувствовал силу – для него это очень важно. Думаю, он может стать лучшим бомбардиром в следующем сезоне – если будет стабильно играть как сейчас», - сказал Бояринцев «СЭ».

34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» зимой 2023 года. До этого он с ноября находился в статусе свободного агента. За железнодорожников футболист сыграл 10 матчей во всех турнирах, успел забить восемь мячей и отдать четыре ассиста.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2022/23.