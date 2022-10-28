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Сегодня, 15:03

Бояринцев: «Дзюба может вернуться в РПЛ. Найдутся те, кто подпишет Артема»

Денис Бояринцев считает, что Дзюба может вернуться в РПЛ
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»
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Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба может вернуться в РПЛ.

«Дзюба может спокойно вернуться в РПЛ. Да, не все клубы его возьмут, но найдутся те, кто подпишет Артема. Его рано списывать со счетов. Он и здоровьем не обделен. Но тут тоже много моментов: финансы, амбициозность. И потянут ли клубы его зарплату? Я думаю, он еще может поиграть в нашем чемпионате», — сказал Бояринцев «СЭ».

На счету 34-летнего Дзюбы в нынешнем сезоне 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.

Артем Дзюба
Денис Бояринцев
ФК Спартак (Москва)
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