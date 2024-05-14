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Сегодня, 20:51

Бояринцев считает, что «Спартаку» стоит вернуть из аренды Мелешина

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что красно-белым стоит вернуть из аренды форварда Павла Мелешина, который на данный момент выступает в минском «Динамо».

«Нет смысла брать [Кейта Бальде] опять на замену, тем более приобрели Угальде, который пока не блещет, но на него надеются в «Спартаке». Лучше вернуть своего Мелешина, чем Бальде. Лучше пусть играет российский нападающий, чем прибегать опять к возвращению легионеров», — цитирует Бояринцева Legalbet.

20-летний Мелешин в этом сезоне провел за минское «Динамо» 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: legalbet.ru
Денис Бояринцев
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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