Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:45

Бояринцев: «Сергеев ни в чем Соболеву не уступает, как мне кажется»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев сравнил игровые качества форварда «Спартака» Александра Соболева и нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

«Мне кажется, у них схожая манеры игры, оба футболиста хорошо откликаются на фланговые передачи и забивают много мячей после таких комбинаций. Достаточно неплохо оба могут сыграть в подыгрыше, у них присутствует голевое чутье. Это одноплановые игроки, хотя Соболев немного габаритнее. Сергеев прибавил в «Зените» в плане комбинационной игры, Соболеву, наверное, хватает и своих индивидуальных качеств, чтобы создать момент, но Ивану все же нужны партнеры, чтобы это сделать. Но в целом, это достаточно хорошие футболисты для РПЛ.

Очень сложно предположить, как они смогут взаимодействовать на поле, если Соболев все же перейдет в «Зенит». Не удивлюсь, если сине-бело-голубые в таком случае продадут Сергеева, хотя он ни в чем Александру не уступает, как мне кажется», – цитирует «РБ Спорт» Бояринцева.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Денис Бояринцев
Иван Сергеев
ФК Зенит
0
Читайте также
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
Станкович подвел итоги матча Кубка России против махачкалинского «Динамо»
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя