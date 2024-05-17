Давыдов — о назначении Станковича: «Отличный выбор «Спартака», будет очень интересно»

Экс-нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Можно ли назвать Станковича тренером, который приведет «Спартак» к чемпионству? Уверен, что да. Я уже говорил, что «Спартак» в следующем сезоне станет чемпионом. Я уверен, что это тот тренер, который нужен команде. Игроки будут к нему тянуться и дополнять друг друга. Отличный выбор «Спартака», будет очень интересно. Вперед, «Спартак»!» — цитирует «РБ Спорт» Давыдова.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.