Давыдов — о назначениях Некрасова и Мовсесьяна в «Спартак»: «Армейское прошлое? Это не важно, если будет результат»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился с «СЭ» мнением о назначениях Сергея Некрасова и Андрея Мовсесьяна в клуб.

«Не важно, какую реакцию это вызвало у болельщиков, главное — результат. Армейское прошлое? Это не важно, если будет результат. Мовсесьян и Некрасов — это крутые, сильные специалисты и люди, которые добивались успехов. Цыплят считают по осени. Посмотрим, что будет в конце сезона», — сказал Давыдов «СЭ».

6 октября «Спартак» объявил о назначении Некрасова генеральным директором. Позднее болельщики команды заподозрили функционера в симпатиях к ЦСКА.

16 октября Мовсесьян был назначен на должность заместителя генерального директора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола. Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.