21 октября, 17:55

Давыдов — о Станковиче: «Он точно не боится покинуть «Спартак», хочет домой»

Дарик Агаларов
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился с «СЭ» мнением о проблемах красно-белых в сезоне-2025/26.

«Слишком много классных футболистов сейчас собралось. Одно дело, когда ты «Манчестер Сити» и у тебя два состава при существовании большого количества турниров — это уместно. Но «Спартаку» наличие 20 одинаковых по уровню футболистов мешает, лучше иметь обойму 15 человек.

Станкович хочет домой, может возглавить сборную Сербии. Он может сейчас экспериментировать с составом, делать все что угодно. Станкович точно не боится покинуть «Спартак», поэтому я думаю, что нужна свежая кровь на тренерском мостике», — сказал Давыдов «СЭ».

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года.

В чемпионате России-2025/26 красно-белые набрали 19 очков в 12 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

По информации «СЭ», «Спартак» принял решение уволить Станковича, а спортивный директор клуба Франсис Кахигао занимается поиском нового главного тренера.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.«Спартак» принял решение уволить Станковича. Инсайды «СЭ»

4

  • fatka

    100%

    22.10.2025

  • руслан магомедов

    Даяна-хряк и его "чтаб" из подсвинков, сразу знал что обгадится в России. оно даянка-хряк не тренер он понтарь, а такие в чмартаге всегда в почете. В сборную его не возьмут, в Сербии не все придурки.

    22.10.2025

  • Gordon

    Это он сам тебе сказал?

    21.10.2025

