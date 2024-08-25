Денис Давыдов: «Зенит» отбился, «Спартак» хорошо играл»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал результат матча между «Зенитом» и красно-белыми (0:0) в шестом туре РПЛ.

«Зенит» отскочил от «Спартака»? «Спартак» должен был выиграть этот матч. Результат матча 0:0. Никто и не вспомнит, как играл «Спартак» в конце сезона с «Зенитом». Результат на табло. «Зенит» отбился. Главное, чтобы «Спартак» не терял очки с аутсайдерами, так скажем. Потому что «Зенит» этого не прощает. А так, красно-белые очень понравились, хорошо играли. Но результат, как говорится, на табло», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

«Зенит» с 14 очками лидирует в таблице РПЛ. «Спартак» (11) располагаются на четвертой позиции.