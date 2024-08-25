Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:39

Денис Давыдов: «Зенит» отбился, «Спартак» хорошо играл»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал результат матча между «Зенитом» и красно-белыми (0:0) в шестом туре РПЛ.

«Зенит» отскочил от «Спартака»? «Спартак» должен был выиграть этот матч. Результат матча 0:0. Никто и не вспомнит, как играл «Спартак» в конце сезона с «Зенитом». Результат на табло. «Зенит» отбился. Главное, чтобы «Спартак» не терял очки с аутсайдерами, так скажем. Потому что «Зенит» этого не прощает. А так, красно-белые очень понравились, хорошо играли. Но результат, как говорится, на табло», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

«Зенит» с 14 очками лидирует в таблице РПЛ. «Спартак» (11) располагаются на четвертой позиции.

Источник: РБ Спорт
Денис Давыдов (футбол)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Приставы арестовали болиды и оборудование «Хааса» по требованию «Уралкалия»
Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин
Такер Карлсон назвал арест Дурова предупреждением владельцам онлайн-платформ
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Что не так с крушением яхты миллионера Майкла Линча. Детали
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шикунов: «Латышонок — герой матча. Он в конце потащил два-три опасных удара»

Лебеденко: «Лучший период в карьере — 2004 год, когда с «Торпедо» шли на первом месте»