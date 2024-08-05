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Сегодня, 11:55

Денис Давыдов рассказал, что пока не понимает стратегии Станковича в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов заявил, что пока тяжело понять, во что хочет играть тренер красно-белых Деян Станкович.

«Во что хочет играть Станкович? Мне пока тяжело понять, во что он играет, но мне очень понравилась команда в последних двух матчах. Думаю, через тура три-четыре будет понятно, во что играет Станкович и есть ли свой рисунок игры», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Сегодня, 5 августа, «Спартак» на своем поле встретится с «Крыльями Советов». Начало — в 20.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-davy-dov-cherez-tura-tri-chety-re-budet-ponyatno-vo-chto-igraet-stankovich/
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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