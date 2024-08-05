Денис Давыдов рассказал, что пока не понимает стратегии Станковича в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов заявил, что пока тяжело понять, во что хочет играть тренер красно-белых Деян Станкович.

«Во что хочет играть Станкович? Мне пока тяжело понять, во что он играет, но мне очень понравилась команда в последних двух матчах. Думаю, через тура три-четыре будет понятно, во что играет Станкович и есть ли свой рисунок игры», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».