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Денис Давыдов считает, что Помазун усилит «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал переход вратаря Ильи Помазуна из ЦСКА в команду Деяна Станковича.

«Очевидно, что Максименко — номер один, но я Илюху знаю с детства, он характерный парень, отличный вратарь. В «Спартаке» будет отличная конкуренция. И Саша, и Илья достойны быть номером один. Посмотрим, что получится. Покажет время, сборы. Конечно, Помазун усилит «Спартак». У нас в России хорошая школа вратарей, Илья — не исключение», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Помазун подписал контракт со «Спартаком» до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Денис Давыдов (футбол)
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
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