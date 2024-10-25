Глушаков: «Хотелось бы попробовать себя тренером»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков рассказал, что после окончания профессиональной карьеры хотел бы попробовать себя тренером.

— Думали, чем вы будете заниматься, когда официально закончите играть в футбол?

— Хотелось бы попробовать себя тренером, — цитирует «РБ Спорт» Глушакова. — Дальше — посмотрим.

— Вы говорили, что после окончания контракта «Химки» обещали взять вас в структуру клуба.

— Думаю, примерно через месяц-полтора все будет понятно. У меня сейчас есть понимание, но не могу пока рассказывать информацию.