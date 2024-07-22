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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 16:36

Глушаков отметил снижение уровня РПЛ: «Уже нет топ-звезд и классных футболистов»

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что уровень РПЛ в последние годы снизился.

«Эмоции от возвращения в РПЛ — позитивные и хорошие. Как поменялась лига с момента дебюта? Это долгая песня. Было много разных матчей. Вообще, столько времени прошло: столько чемпионатов мира и Европы провели, столько хороших игроков было.

Сейчас РПЛ стала хуже. У нас нет таких квалифицированных игроков, как были раньше. Уже нет топ-звезд и классных футболистов. Это касается и легионеров, и российских игроков. Многие лучшие россияне уехали за рубеж. Поэтому лига и стала хуже», — приводит слова Глушакова Sport24.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в родных стенах.

Источник: Sport24
Денис Глушаков
Футбол
ФК Химки
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