Глушаков о переходе в «СКА-Ростов»: «Заработал, когда был молодым. Тогда были деньги, а сейчас крошки»

Полузащитник «СКА-Ростов» Денис Глушаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как отреагировал на ситуацию с продолжением карьеры в медиалиге.

«Отпускаю потихоньку всю ситуацию. Уже не понимаю, где медийная лига — в РПЛ или в Медиалиге. Это бизнес, возрастные игроки не нужны, на них не заработаешь. Футбол движется так, чтобы зарабатывать деньги. Я их заработал, когда был молодым, а сейчас остались крохи, как говорится (смеется). Тогда были деньги, а сейчас это крошки», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков выступает за «Химки» с лета этого года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за команду, не отличившись результативными действиями.

В сентябре журналист Иван Карпов сообщил, что Глушакова вывели из основного состава «Химок» из-за его слов, сказанных в адрес главного тренера команды Франка Артиги.