Глушаков — о гражданстве РФ для Сантоса: «Когда мы вернемся на международную арену, у Дугласа уже будет закат карьеры»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» российское гражданство защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Российское гражданство дают и актерам, и боксерам, и многим другим. Если человек хорошо относится к стране, долго работает здесь и живет, почему нет? Будет ли он играть за сборную, зависит от тренера. Паспорт может получить любой человек, а вот будет ли он играть, другая история. Мне все равно, вызовут его или нет. Но думаю, когда мы вернемся на международную арену, у Сантоса уже будет закат карьеры», — сказал Глушаков «СЭ».

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.